بالصور .. رفع الكتل الكونكريتية من سيطرة عبد المحسن الكاظمي في بغداد

2019/02/09 | 22:50

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رفعت القوات الأمنية ،السبت، الكتل الكونكريتية في مدخل ساحة عبد

المحسن الكاظمي بمنطقة الكاظمية، شمالي بغداد.

وقال مصدر امني في تصريح صحفي ، إن القوات الأمنية رفعت الكتل

الكونكريتية عن الساحة المغلقة منذ سنوات.

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