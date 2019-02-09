عشائر خفاجة بالبصرة توجه رسالتين للحكومة بخصوص اوس الخفاجي وعلاء مشذوب

2019/02/09 | 22:59

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بغداد اليوم- البصرة

طالبت عشائر خفاجة في محافظة البصرة، السبت (9 شباط 2019)، بالكشف عن مصير قائد قوات "أبو الفضل...





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