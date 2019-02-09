2019/02/09 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلة الغد: الأمن الأردني يغلق ميدان الثورة في جرش للاشتباه بحقيبة

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