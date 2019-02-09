الرئيس عباس يصل أديس أبابا ويلقي كلمة غدا في قمة الاتحاد الأفريقي

2019/02/09 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الأثيوبية أديس بابا، للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الثانية والثلاثين التي تنعقد غدا وبعد غد، حيث سيلقي كلمة أمام القمة.

وتنعقد قمة الاتحاد الأفريقي هذا العام تحت شعار “اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا..



نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا“.

وستبحث آخر التطورات على صعيد أبرز بؤر النزاعات في أفريقيا، فضلا عن المساعي القارية الحثيثة لتسويتها وتعزيز أطر الدبلوماسية الوقائية بالقارة من خلال اتخاذ تدابير عملية لتطبيق مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020، وكذلك جهود إعادة إحياء السياسة الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، بالإضافة إلى أنشطة مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما ستناقش القمة عددا من موضوعات التنمية المستدامة في إطار أجندة التنمية الأفريقية 2063، أبرزها مسألة التكامل والاندماج الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية القارية ومشروعات الربط القاري، بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بالصحة والتعليم والابتكار وتوطين التكنولوجيا.

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