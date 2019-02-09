الشرطة الفرنسية تحتجز أكثر من 20 محتجا في باريس

2019/02/09 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة احتجزت أجهزة الأمن الفرنسية وقوات الدرك أكثر من 20 شخصا في باريس، السبت، ضمن إجراءات حفظ النظام وإعادة الهدوء إلى المدينة خلال جولة احتجاجات جديدة نظمتها حركة “السترات الصفراء”.وأفادت قناة BFM التلفزيونية الفرنسية، نقلا عن مصادر في الشرطة وقوات الدرك، بأن 16 من المحتجزين تم اعتقالهم.فيما بثت قناة CNews الإخبارية الفرنسية […]

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