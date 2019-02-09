فجر الأحد: احذر الضباب عند السفر إلى 10 مناطق عراقية

2019/02/09 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد –ناس اعلن المتنبئ الجوي صادق عطية، السبت، حالة الطقس خلال اليومين المقبلين في مختلف مناطق البلاد، ودعا مرتادي الطرق الخارجية الى الحذر.وذكر عطية عبر صفحته الشخصية”الفيسبوك” وتابعه “ناس” اليوم (9 شباط 2019)، انه “تستمر حالة عدم الاستقرار بالتأثير هذه الليلة وصباح الاحد في مناطق متفرقة من مدن الشمال حيث تستمر الاجواء غائمة بشكل […]

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