الحلبوسي يزور السفارة الايرانية لتقديم التهنئة بمناسبة العيد الوطني لبلادها

2019/02/09 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادزار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، السفارة الإيرانية في بغداد؛ لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى حلول العيد الوطني الإيراني.

وبحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان تلقى “النور نيوز” نسخة منه “ان الحلبوسي التقى خلال الزيارة بالسفير الإيراني لدى بغداد السيد ايرج مسجدي، مباركا للجمهورية الإسلامية الإيرانية عيدها الوطني، متمنيا للشعب الإيراني والحكومة مزيدا من التقدم”.

واضاف البيان انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، والتأكيد على ضرورة المساهمة الإيجابية بمختلف الأصعدة بما يحقق الاستقرار للمنطقة”.

كما أكد رئيس مجلس النواب “حرص العراق على الانفتاح مع جواره ودول الإقليم والعالم، وأن تكون علاقاته وفق مبدأ المصالح المتبادلة”.

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