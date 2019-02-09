2019/02/09 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب عباس عليوي: استغرب من تواجد وزير التعليم العالي ضمن المجتمعين و تغييب لجنة الشباب والرياضة البرلمانية

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