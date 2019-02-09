فنان موصلّيٌ يترك الموصل ليفتتح معرضه التشكيلي في مدينة بغديدا

2019/02/09 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل شهد مركز مار بولس ليومين متتاليين عرضا للمعرض التشكيلي الشخصي للفنان طلال غانم يومي الخميس والجمعة.تضمّنت اللوحات بين طياتها ( المحبة والسلام ) وقد جسدها في لوحاته ليعبّر عن هذين المفهومين ويحاول اعادة الثقة التي هدّمها تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).حضر المعرض رجال الدين المسيحيين وجمع غفير من مواطني […]

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