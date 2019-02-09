حقوق الانسان تطالب القضاء بإحالة متسببي العنف الاسري الى المادة 4/ ارهاب

2019/02/09 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان القضاء الأعلى بإحالة المتسببين بالعنف الاسري الى 4/ إرهاب.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي لوكالة {الفرات نيوز} ان" الطفلة رهف ليس فقط اسم بل ذهب من اطفال العراق وبالتالي هي مأساة يشارك فيها جميع ابناء الشعب العراقي"، مشيرا الى انه" من الطبيعي ان نصل الى هذا الحد من التعنيف الجسدي للاطفال بسبب عدم إقرار قانون العنف الاسري وابتعاد الدور الرقابي".وأضاف ان" اخر إحصائية لوزارة الداخلية للعنف ضد الأطفال بلغت اكثر من 9 الاف حالة"، لافتا الى" تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، حيث تقوم باكمال الايفادات الخاصة خلال أيام"، كاشفاً ان" ضرب الطفلة رهف لم يكن عابراً بل كان ممنهجاً لاكثر من عام".



وأشار الغراوي ان" القضاء احال زوجة ووالد الطفلة رهف وفقاً للمادة 405 {القتل العمد} من قانون العقوبات بعد القبض عليهما وهما حاليا في سجن زيونة ببغداد"، مؤكدا" إحالة المفوضية القضية الى المحكمة الدولية لحقوق الانسان".



واردف بالقول" هناك مشكلة حقيقة تواجه المجتمع وعلى الحكومة توفير المعالجات من خلال تشريع جميع القوانين الخاصة بالعنف وخاصة قانون حماية الطفل وقوانين زاجرة في قضايا التعنيف بالإضافة الى نشر حملات توعوية لتثقيف".وزاد الغراوي ان" مواقع التواصل الاجتماعي وضعت لخدمة المجتمع وليست سببا في زيادة الجريمة ومانراه اليوم العاب قتالية وقطع رؤوس وجرائم وغيرها تحرض على استخدام العنف مما يتسبب بالنتيجة الى تأثير سلبي كبير على الاسرة؛ لسنا ضد الحريات لكننا مع الحريات المقننة".



واختتم الغراوي حديثه بالقول" الرقابة الاسرية فقدت والاحداث في النوادي الاهلية والكافيات"، متسائلا" كيف لا تزداد عمليات تعاطي المخدرات في البلد وزيادة العنف وتفكيك الاسرة؟".انتهى

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