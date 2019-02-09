محافظ البنك المركزي: لدينا تنسيق مباشر مع حكومة إقليم كوردستان ورئيسها نيجيرفان البارزاني

2019/02/09 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد -اين]اكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم السبت، 9 شباط، 2019، وجود تنسيق مباشر مع حكومة إقليم كوردستان ورئيسها نيجيرفان البارزاني، مبيناً أن "الأمور أصبحت تجري بانسيابية كبيرة".

وقال العلاق في تصريح لعدد من وسائل الإعلام إن "البنك المركزي العراقي فتح فرعه في إقليم كوردستان منذ نحو عام وهذا الفرع يمارس عمله الإشرافي والرقابي".وتابع: "بالتالي هناك تنسيق مباشر مع حكومة إقليم كوردستان ومع رئيس وزراء الإقليم"، مشدداً على أن "الأمور أصبحت تجري بانسيابية كبيرة بين الإقليم والمركز".وأشار إلى أن "كل النشاطات المصرفية تقدم الآن من قبل فرعنا في أربيل وكذلك من خلال المصارف الموجودة هناك".وبشأن مطالبة بعض النواب تحويل بناية البنك المركزي إلى مستشفى، قال العلاق: "نعد الآن ملفاً متكاملاً سيقدم إلى اللجنة المالية في مجلس النواب لتوضيح مشروع بناية البنك المركزي وكل المراحل التي مر بها وهو مشروع قديم يعود لعام 2010 وانجز على مراحل وتأخره يعود إلى التصاميم التفصيلية المعقدة".ومضى بالقول: "نحن كإدارة نقوم باتباع الطرق المتعلقة بتطبيق القواعد والتعلميات الخاصة بمثل هذه المشاريع وهناك جهات رقابية متعددة تقوم بمراجعة هذه العمليات"، موضحاً أن "البنك المركزي هو أكثر مؤسسة في الدولة العراقية تخضع لعدد من الجهات الرقابية: الداخلية والخارجية".

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