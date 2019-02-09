وزير المالية يوضح اجراءات الحكومة للحفاظ على قيمة الدينار العراقي

2019/02/09 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنعقد في دبي اليوم السبت، المنتدى الرابع للمالية العامة للدول العربية بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركز للدول العربية، بالإضافة الى وفد رفيع المستوى من صندوق النقد الدولي برئاسة كرستين لاغارد، المدير العام للصندوق.

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