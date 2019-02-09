الأنبار.. مقتل وإصابة 4 جنود بانفجار عبوة ناسفة في قضاء هيت

2019/02/09 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلقتل وأصيب 4 جنود، اليوم السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة في قضاء هيت غربي الرمادي.وقال مصدر أمني في قيادة شرطة محافظة الأنبار إن “عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية انفجرت أثناء قيام عجلة نوع همر بواجبها الامني عند مدخل ناحية كبيسه بقضاء هيت غربي مدينة الرمادي".وأضاف أن "الانفجار أدى إلى مقتل منتسبين من عناصر الدورية وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة وتم نقلهما إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج".وتابع أن "القوات الأمنية سارعت الى اغلاق كافة الطرق المؤدية الى مكان الحادث تحسبا من وجود عبوات ناسفة أخرى معدة للتفجير موضوعة في مكان اخر".يشار إلى أن العديد من المناطق المحررة مازالت تشكل خطراً على القطعات العسكرية والمدنيين بسبب وجود مخلفات حربية غير منفجرة بعد.

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