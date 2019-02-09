سيميوني يرفض شماعة التحكيم ويعترف بتفوق ريال مدريد

2019/02/09 | 23:30

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بغداد اليوم- متابعة

رفض دييجو سيميوني، مدرب نادي أتلتيكو مدريد، تعليق خسارته في موقعة الديربي ضد ريال مدر...





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