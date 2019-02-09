2019/02/09 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2SQVLQHZGxk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق يكشف تهمة الخفاجي الحقيقية؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق يكشف تهمة الخفاجي الحقيقية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).