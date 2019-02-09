هل تحولت قضية هواوي إلى صراع سياسي دولي؟

2019/02/09 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملت الولايات المتحدة الأميركية على الضغط على حلفائها من أجل أن يتبعوا نفس الخطى التي أقدمت عليها ويقصوا شركة هواوي الصينية للاتصالات

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