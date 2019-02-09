العراق: عشيرة أوس الخفاجي تهدّد باللجوء إلى “جميع الأساليب” لإطلاق سراحه

2019/02/09 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاقمت، خلال الساعات الأخيرة، أزمة اعتقال أوس الخفاجي، زعيم مليشيا “أبو الفضل العباس”، من قبل قوة تابعة لـ”الحشد الشعبي”، في العاصمة العراقية

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