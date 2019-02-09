2019/02/09 | 23:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايزيدي 24 – فهد داوود ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الألماني حل فريق هوفنهايم ضيفا على متصدر ترتيب جدول الدوري ” دورتموند ” سيكنال ادونا بارك ” .
دورتموند حاول التسجيل منذ البداية أجل تعزيز صدارته للدوري وكان له ما أراد و سجل ثلاثة أهداف متتالية لغاية الدقيقة 66 من عمر المباراة بتوقيع كل […]
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دورتموند حاول التسجيل منذ البداية أجل تعزيز صدارته للدوري وكان له ما أراد و سجل ثلاثة أهداف متتالية لغاية الدقيقة 66 من عمر المباراة بتوقيع كل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البوندسليغا : دورتموند يتعثر وبايرن يقترب) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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