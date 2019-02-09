مؤكدا الدعم الإيراني لبارزاني.. الكناني يرد على الديمقراطي: تصريحاتي تمثل تيار الصدر

2019/02/09 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اكد القيادي في التيار الصدري امير الكناني، السبت، أن تصريحاته الأخيرة التي كشف من خلالها دعما ايرانياً لمرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية، كان قد اطلقها بصفته السياسية كعضو في المكتب السياسي للتيار الصدري ونائب سابق عن التيار نفسه.وقال الكناني في تصريح صحفي تابعه “ناس” رداً على المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني […]

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