2019/02/09 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس تحالف الإصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي استكمال الكابينة الوزارية ودعم البرنامج الحكومي.

جاء ذلك خلال استقبال السيد عمار الحكيم في مكتبه ببغداد مساء اليوم السبت، العبادي.وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" الجانبين بحثا مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة، واكمال الكابينة الوزارية وسبل دعم الحكومة في تحقيق برنامجها الحكومي".وأضاف" حيث تم التأكيد على ضرورة الاسراع باكمال الكابينة الحكومية والوصول الى حلول توافقية للخروج من حالة الانسداد السياسي والتنازل للعراق ولمصالح ابناء شعبنا".واكد السيد عمار الحكيم خلال اللقاء على" اهمية العمل الجاد على تنفيذ البرنامج الحكومي وفق اولويات المواطن العراقي المتمثلة بالخدمات ومكافحة الفساد بكل اشكاله والنهوض بالواقع التنموي للبلاد".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد عمار الحكيم والعبادي يؤكدان ضرورة الاسراع باكمال الكابينة والوصول الى حلول توافقية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد عمار الحكيم والعبادي يؤكدان ضرورة الاسراع باكمال الكابينة والوصول الى حلول توافقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).