2019/02/09 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهند عبد الرحيم : نادي الزوراء ليس لديه ميزانية ووزير النقل ” يعطف ” على النادي بمبالغ مالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/09 | 23:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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