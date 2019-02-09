2019/02/09 | 23:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مهند عبد الرحيم : نادي الزوراء ليس لديه ميزانية ووزير النقل ” يعطف ” على النادي بمبالغ مالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/09 | 23:58.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهند عبد الرحيم : نادي الزوراء ليس لديه ميزانية ووزير النقل ” يعطف ” على النادي بمبالغ مالية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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