بحث طالبة عراقية يبلغ مائدة نوبل في القصر الملكي في السويد

2019/02/10 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظي بحث الطالبة اماني محمد باهتمام واسع في السويد بلغ "مائدة نوبل" داخل القصر الملكي.

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