إيران تعلن تفوق حجم صادراتها على الصادرات التركية للأسواق العراقية

2019/02/10 | 00:01

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، أن الصادرات من الجمهورية الإسلامية إلى العراق خلال عام 2018...





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