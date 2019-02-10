محافظ ذي قار ينفي إلغاء تعيينات تربية المحافظة

2019/02/10 | 00:12

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شبكة اخبار الناصرية:

كشفت الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، عن حقيقة إلغاء تعيينات تربية المحافظة من قبل وزارة المالية الاتحادية.





شبكة اخبار الناصرية:كشفت الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، عن حقيقة إلغاء تعيينات تربية المحافظة من قبل وزارة المالية الاتحادية.

وقال المحافظ، يحيى الناصري في حديث لشبكة اخبار الناصرية، ان " اتصالات مكثفة أجريت بين إدارته والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية حول حقيقة إلغاء تعيينات تربية المحافظة"، مبينا أن " الجهتين (أمانة مجلس الوزراء والمالية) اكدتا عدم صدور أي أمر منهم يقضي بإلغاء تعيينات ذي قار".

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