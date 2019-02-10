عمرو موسى يدعو لحوار وطني حول تعديلات الدستور بمصر

2019/02/10 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس لجنة إعداد دستور 2014 في مصر عمرو موسى إلى حوار وطني يشمل المعارضين، بشأن مقترحات تعديل الدستور التي من بينها

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