بايرن ميونيخ يُعزز رقمه الرائع أمام شالكه

2019/02/10 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق بايرن ميونيخ اليوم انتصارًا كبيرًا على ضيفه ومنافسه اللدود شالكه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضرب عدة عصافير بهذا الفوز.

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انتصار الفريق البافاري أفاده على صعيد جدول الترتيب بعدما قلص الفارق مع بوروسيا دورتموند في الصدارة إلى 5 نقاط، مستفيدًا من خسارة المتصدر لنقطتين بتعادله المخيب والمثير ضد هوفنهايم 3-3.

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كذلك أعاد الفوز ثقة الفريق بنفسه بعد الخسارة الأخيرة أمام بايرليفركوزن، وأخيرًا عزز مسيرته الممتازة أمام شالكه بخوضه 17 مباراة متتالية أمامه في كل البطولات دون خسارة.

ولا يتفوق البايرن فيما يخص سلسلة عدم الخسارة أمام منافس آخر إلا فيردر بريمن الذي لم يخسر أمامه منذ 20 مباراة.

يُذكر أن الرويال بلوز هو صاحب الفوز الأكبر على الفريق البافاري في تاريخه في البوندسليجا، إذ هزمه 7-0 في أكتوبر 1976.

◀️ العقدة مستمرة ! 🧐🔴بعد فوز اليوم...



بايرن ميونخ لم يخسر في 17 مباراة متتالية من شالكة.



pic.twitter.com/pDlCuC4J9x— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

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