بالصور..تشغيل اليات متوقفة لسنوات في النجف الاشرف

2019/02/10 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن النائب الأول لمحافظ النجف الاشرف هاشم الكرعاوي، اليوم السبت، عن تشغيل بلدية الكوفة آليات خاصة بصب الارصفة، مبينا أن هذه الآلية كانت متوقفة منذ سنوات وغير مفعله.

وأكد الكرعاوي لمراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "مدينة الكوفة استفادت اليوم ولأول مرة من آليات صب الارصفة الآلية ان توفر الجهد والوقت والتكلفة في صب الارصفة"، موضحا أن "هذه الآليات تعمل الان بشكل جيد وممكن ان نصل لتنفيذ 500 متر من الارصفة في اليوم الواحد".وأضاف النائب الأول ان "التجربة الأولى كانت في شارع المعمل وسوف يتم وضع خطة تشمل عدة مناطق وشوارع داخل المحافظة".انتهىبواسطة: احمد الحسناوي

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