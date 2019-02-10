إيقاف هدر بالمال العام واسترجاع 21 مليار دينار لصالح وزارة الزراعة

2019/02/10 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت دائرة المفتش العام في وزارة الزراعة اليوم السبت عن استرجاع أكثر من 21 مليار دينار من المال العام في عام 2018.

وقالت المفتش العام ل‍لوزارة لمياء داود في بيان صحفي، إن نتائج أعمال التدقيق والرقابة الاستباقية على العقود والمناقصات التي ابرمتها الوزارة للعام الماضي اوقفت الهدر بالمال العام لمبلغ تجاوز الـ 6 مليار دينار وايقاف تلك العقود بناءً على توصيات المكتب بذلك.وأضاف أن التحقيقات الإدارية التي أجرتها الفرق التحقيقية في مكتب المفتش العام لوزارة الزراعة أسفرت عن التوصية باسترجاع مبلغ اكثر من 2 مليار و970 مليون دينار واعادة هذه المبالغ الى الخزينة العامة.وأشار إلى أن نتائج متابعة استحصال بدلات الإيجار للأراضي الزراعية في عموم العراق وكذلك قرارات لجان التضمين استحصلت مبلغ تجاوز 12 مليار.

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