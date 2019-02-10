ائتلاف المالكي: لايلوح في الافق اكمال الكابينة الوزارية

2019/02/10 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد -اين] كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عمار كاظم عبيد عن عدم التوصل الى اي نتائج في ملف الكابينة الوزارية حتى الان، فيما اشار الى ان ملف تسمية رؤساء اللجان النيابية سيتم حسمه بعد انتهاء العطلة التشريعية الاولى للبرلمان.

وقال عبيد في تصريح له اليوم" ان الكتل السياسية لم تصل الى اي توافق في ملف اكمال ماتبقى من الكابينة الوزارية لـ عبد المهدي باستثناء الانباء عن حدوث تقارب بين سائرون والفتح والذي لم تعرف طبيعته بعد.واضاف عبيد ان" الاطراف المعنية باختيار المرشحين لوزارات الداخلية والدفاع والعدل فضلا عن التربية لم تحسم امرها حتى الان، مشيرا الى ان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لم يقدم هو الاخر اي كتاب لرئاسة البرلمان يتضمن تسمية المرشحين لتلك الوزارات.وفيما يخص ملف تسمية رؤساء اللجان النيابية فقد اكد عبيد ان الايام الثلاثة الاولى من بدء الفصل التشريعي الثاني للمجلس ستشهد الانتهاء من ذلك الملف بعد ان قد تجاوز تاخيرها الحد المعقول بحسب تعبيره.جدير بالذكر ان تسمية رؤساء اللجان قد تم تاجيلها لما بعد الانتهاء من ملف التشكيلة الوزارية، وحسم المناصب المتبقية لتلافي ان يكون رئيس إحدى اللجان منتميا للكتلة نفسها التي ينتمي لها الوزير المعني.

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