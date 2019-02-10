قسد تبدأ ’’معركتها الأخيرة

2019/02/10 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

بدأت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة هجوما علي آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، منتصف ليل السبت، بهدف القضاء علي آخر فلول التنظيم في منطقة عمليات قوات سوريا الديمقراطية.

ونقلت "رويترز" عن مصطفي بالي، المسؤول الإعلامي بقوات سوريا الديمقراطية أن المعركة "ستكون مهمتها القضاء علي آخر فلول التنظيم الإرهابي"، واصفا المعركة بأنها "المعركة الأخيرة".

وكتب علي تويتر فيما بعد يقول إن "المعركة بدأت وسيتم تطهير الجيب قريبا"، في إشارة الى منطقة المعركة المتوقعة، والتي تقع بالقرب من الحدود العراقية، وتمتد على قريتين.

وقال بالي لرويترز إن قوات سوريا الديمقراطية تعاملت خلال الأيام العشرة الأخيرة مع المعركة بصبر حيث تم إجلاء أكثر من 20 ألفا من المدنيين من الجيب المحاصر.

وبدوره، قال ريدور خليل، القيادي الكبير في قوات سوريا الديمقراطية إن "القوات تتطلع إلى استعادة المنطقة بحلول نهاية شباط"، لكنه حذر من أن "التهديدات الأمنية من قبل داعش قائمة بشكل كبير وجاد حتى بعد القضاء العسكري عليه في جيبه الأخير شرق الفرات".

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