السيسي يلتقي جوتيريش وتشيسيكيدي بمقر إقامته بأديس أبابا

2019/02/10 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطلق صندوق تحيا مصر صباح غد، الأحد، المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية «نور حياة» في المدارس والتي تستهدف الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية وعلاج الحالات المكتشفة مجانا في 5 محافظات هي الاسكندرية، والشرقية، والمنيا، وقنا، والاقصر.

من جانبه قال المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن تنفيذ مبادرة «نور حياة» بالمدارس يستهدف إجراء الكشف الطبي لنحو ٥ ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ستغطي المرحلة الاولي من المبادرة ٦٦٠ ألف تلميذ منهم، فضلا عن تسليم نحو ١٣٢ ألف نظارة طبية وإجراء التدخلات الجراحية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم خلال الكشف الطبي.

وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والتي سخرت كافة تجهيزات المستشفيات التابعة لها لإجراء العمليات الجراحية فضلا عن توفير الكوادر الطبية المتخصصة، ذلك إلى جانب توفير فرق طبية في تخصص الرمد من مختلف مديريات الصحة بالمحافظات وذلك تنسيقا مع وزارة الصحة والسكان.

من ناحيتها توفر وزارة الداخلية الدعم الكامل للمبادرة من خلال تسخير تجهيزات المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية، كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة.

وأشار المدير المالي والإداري للصندوق إلى أنه يتم التعاون مع مؤسسات الأورمان، وصناع الخير، وبنك الشفاء، و الجمعية الشرعية لحصر الفئات الأكثر احتياجا وتقديم الخدمة الطبية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أنه تم التنسيق مع السادة المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقرات كل محافظة، وتوفير منسق بكل محافظة، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي.

وكان صندوق تحيا مصر أطلق المرحلة الأولي من مبادرة نور حياة للكشف وعلاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار يوم الخميس الماضي في محافظتي السويس والإسماعيلية، ومن المنتظر أن تشمل المرحلة الأولى ٦ محافظات أخري، هي الشرقية والدقهلية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا علي ان يبدأ الكشف الطبي بها مارس القادم، حيث يستهدف إجراء الكشف الطبي لنحو ١٤٧ ألف مواطن وإجراء ٢٠ ألف عملية جراحية للحالات المنتظر اكتشافها خلال الكشف الطبي، ورصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة وذلك خلال ٣ سنوات علي 4 مراحل، لإجراء الكشف الطبي لنحو 2 مليون مواطن، و5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم 1.5 مليون نظارة طبية، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية مياه زرقاء مجانا.

وأطلق الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسى السبت 26 يناير 2019 مبادرة بعنوان «نور حياة» لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار وقرر تخصيص مبلغ ميار جنيه من صندوق «تحيا مصر» لتنفيذ المبادرة فى جميع محافظات الجمهورية.

وقام الصندوق بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.

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