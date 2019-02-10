أياكس يتلقى صفعة الخسارة بفضل السوري محمد عثمان

2019/02/10 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واستغل الدولي السوري تمريرة خاطئة من الحارس الدولي الكاميروني أندريه أونانا فأودعها ببراعة في المرمى بالدقيقة 17.ولم يكمل أونانا ليلته المميزة التي بدأها بالتصدي لركلة جزاء في الدقيقة 6 نفذها لاعب هيراكليس براندلي كيواس في الدقيقة 6.وصار رصيد هيراكليس 29 نقطة في المركز السادس، أما أياكس فتجمد رصيده عند النقطة 50 في المركز الثاني.وفي مباراة ثانية جرت اليوم تعادل هيرينفين مع زفوله 1-1.وفي بقية المباريات انتصر فينورد على دي غرافشاب برباعية نظيفة في حين فاز فينلو على فيليم بهدفين لهدف.

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