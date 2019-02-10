بالفيديو .. اصابات اثر شجار بين مواطنين اتراك ومقيمين سوريين

2019/02/10 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر مطلعة أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بشجار نشب بين سوريين

ومواطنيين أتراك في حي "أسنيورت" بمدينة إسطنبول.

الاشتباك وقع بين سوريين وأتراك في منطقة (باغلار تشيشمه) التابعة

لمنطقة أسينيورت و لم تعرف بعد الأسباب التي أدت إلى الشجار الذي

دار بين الطرفين باستخدام العصي والسكاكين والمسدسات ما استدعى قدوم

فرق طبية وسيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المستشفى" دون حصيلة

محددة لعدد المصابين حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وبحسب المصدر فإن عناصر الأمن طوقت "ميدان أسنيورت" وأغلقت المخارج

والمداخل إليه في حين تظاهر مواطنون أتراك ضد السوريين لازدياد

المشاكل في الأونة الاخيرة بين السوريين والاتراك على حد وصفها

بينما توجه المواطنون بتدخل الأمن الفوري للحيلولة دون وقوع مشاكل

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