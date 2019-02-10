2019/02/10 | 01:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مراسلنا ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل الى القاهرة قبل قليل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: الحلبوسي يصل الى القاهرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: الحلبوسي يصل الى القاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).