الهندسة العسكرية للحشد الشعبي تغيث مناطق جسر ديالى

2019/02/10 | 01:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي، السبت، عن تلبيتها نداءات الاستغاثة التي وجهت اليها من قبل اهالي مناطق جسر ديالى اثر انهيار الجسر القديم بسبب السيول والاطلاقات المائية الكثيفة.وقالت المديرية في بيان لها، إن سكان مناطق جسر ديالى وجهوا نداءات استغاثة الى الهندسة العسكرية للحشد الشعبي من اجل اغاثتهم عقب انهيار الجسر القديم ...

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