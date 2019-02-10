2019/02/10 | 01:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/المالية النيابية تكشف حقيقة إيقاف التعيينات الأخيرة على ملاك وزارة التربية

10/02/2019 01:40:00 AM |

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واع بغداد

كشفت اللجنة المالية بالبرلمان، صباح الاحد ، حقيقة الانباء التي تحدثت عن إيقاف التعيينات على ملاك وزارة التربية، التي جرت مؤخراً.

وقال عضو اللجنة ناجي السعدي، في بيان تلقته(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) إنه "بعد الاتصال بوكيل وزير المالية، وطيف سامي السعيدي مدير عام الشؤون المالية، ومدير النقدية، أكدوا عدم صدور أَي كتاب بإيقاف التعيينات".

وأضاف، أن التعيينات "مستمرة واموالها معززة".

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء عن اصدار وزارة التربية اعماماً بإيقاف تعيينات التربية التي جرت مؤخرا.

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