ثــورةُ الشـــك

2019/02/10 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلود الحسناوي ــ بغداد

ماذا هناك ؟؟

وماذا هنا ؟؟

ماذا بعد ..

ماذا بعد ان سلبتني حريتي ؟؟

لا تَعد فقد ازهقتَ روحي

واجهضتَ الحب بثورة الشك .

* * *

ما اعجبكَ بني الانسان !!

بداخـــلكَ صخبٌ وغضبٌ

وبراكين صخط ،

وظاهركَ روضة من هدوء

* * *

تصحرت حياتي

واصبحتْ كغصن يابس ٍ

تميل به الريح حيث تشاء ،

آيل للكسر ..

لولا بصيص الامل .

* * *

احــذر ..

بداخلي بركان ..

لو تفجر لتحطم كبرياؤك

امام سيول جمر نيرانه ..

ايها اللّا انســان .

* * *

لا احتاج قصائدكَ

ولا اشعاركَ

جلّ مااحتاجه ..

صدقـــكَ .

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