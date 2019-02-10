2019/02/10 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي والحكيم يؤكدان ضرورة الاسراع باكمال الكابينة الوزارية ودعم البرنامج الحكومي

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