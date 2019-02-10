العامري : القوات الامريكية اجبن من ان تتحرك في الشارع

2019/02/10 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري على عدم السماح باي وجود بري او قواعد جوية امريكية في العراق

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