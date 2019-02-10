2019/02/10 | 02:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحكيم في حوار بواشنطن : العراق لن يكون طرفا في اي صراع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم في حوار بواشنطن : العراق لن يكون طرفا في اي صراع ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم في حوار بواشنطن : العراق لن يكون طرفا في اي صراع ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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