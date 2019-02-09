2019/02/10 | 02:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجاد الحجي - العراق بابل

دائمًا كُلَّما زارنِي الحُزن

يموتُ طَائر

في الضِّفةِ الأُخرَى من النّهر

خاصةً حينَ نزولِ

ثِقلِ الظَّلام القريب

من اللَّيل وموتِ النُّجوم

عند بُزوغِ الفَجر

لا أدري

ُربَّما ذلك الطَّائِر شريد

اتعَبتهُ سُمومْ الرّياح

ربّما

كَذلكَ الحدَائقُ تموتُ أَيضًا

والغيومُ تَذِيبُ عيون الرَّاحلين

خاصَّةً حينَ نُزولِ

ثِقلِ الظَّلام القريب

من اللَّيلِ وموتِ النُّجوم

عندَ بُزوغِ الفجر

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