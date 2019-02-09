《 فجراً جديداً 》

2019/02/10 | 02:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشاعرة نور البابلي

ماأَخفي اليوم بقلبي

دمعَةُ الخَفا الرَقيبي

لَمْ تَعد عَيني قَريره

حينما يَهمي نَحيبي

نَحوَ أَحلامٌ تَبدت

قد كفاني يا حبيبي

جهاراً قَد خنت وِدي

زادَ خَوفي مِن عَذابي

جأتني من بَعد هجرٍ

فَإنَ ربي هو حسبي

كَيفَ تَرميني بظلمٍ

باتَ شَراً بِلَهيبي

كَيفَ لا أَبكي فَإني

أَشدو بِالهمِ الكَئبي

وَنَفسي قَد تَسامت

عَنكَ فَانتَ كَالغَريبي

هَلْ رَأَيتَ لي جناحاً

أضحى كسيراً بدروبي

فأرى فَجراً جديداً

يَرتقي فَوقَ النَجيبي

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