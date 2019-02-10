برشلونة في مواجهة صعبة أمام بلباو وشكوك حول مشاركة ميسي

2019/02/10 | 02:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتالونيا-عراق برس-10 شباط/ فبراير:ألمح إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني، لإبقاء نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء فريقه اليوم أمام أتلتيك بلباو، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليغا.وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “سنتعامل مع ميسي كما هو الحال في مباريات الكأس، إذا كان جاهزا بنسبة 100 % سيبدأ المباراة”.

وكان ميسي قد خاض مباراة الكأس الاخيرة ضد ريال مدريد على مقاعد البدلاء، وذلك بسبب إصابة قد تعرض لها فى مباراة الدوري الأخيرة ضد فالنسيا 2-2 .

ويدخل برشلونة هذه المباراة في صدارة الليغا برصيد 50 نقطة، بفارق 5 نقاط عن وصيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد، في المقابل يحتل أتلتيك بلباو المركز الـ12 برصيد 26 نقطة.انتهى(1)

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