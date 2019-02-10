كوفاتش كان ينتظر المزيد من الأهداف أمام شالكة

2019/02/10 | 03:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر انهال نيكو كوفاتش مدرب فريق بايرن ميونيخ بالميدح على لاعبيه بعد الفوز على شالكة بثلاثية مقابل هدف في الدوري الألماني.

الانتصار الذي حققه البافاري صعد به إلى مركز الوصافة في جدول ترتيب فرق البوندسليجا برصيد 45 نقطة بفارق خمس نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند.

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وقال كوفاتش في تصريحاته بعد المباراة: "أشعر بالسعادة بسبب الفوز على الرغم من إهدارنا لفرص تسجيل أهدافًا أخرى، ولكننا لعبنا أمام هيرتا برلين في الكأس طوال 120 دقيقة، علينا ألا ننسى هذا الأمر".

يشار إلى أن بايرن ميونيخ كان قد فاز على هيرتا برلين في مباراة درامية بثلاثية مقابل هدفين في دور الـ 16 من كأس ألمانيا بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.

يشار إلى أن بايرن ميونيخ يستعد لمقابلة فريق ليفربول في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا هذا الشهر.





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