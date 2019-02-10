ليفربول: 106 ملايين جنيه استرليني أرباح النادي الانجليزي هذا العام

2019/02/10 | 03:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي ليفربول عن أرباح المالية السنوية، التي بلغت 125 مليون جنيه استرليني (قبل حساب الضريبة)، مرتفعة بشكل كبير قياسا بأرباح العام الماضي التي كانت 40 مليون جنيه استرليني.وارتفع الدخل العام للنادي خلال 12 شهرا حتى شهر مايو/ أذار 2018 من 90 مليون إلى 455 مليون جنيه وهو ما يعتبر رقما قياسيا.وعزز ليفربول موقفه المالي بوصوله إلى نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي ، والذي حصل فيه على ما يقرب من 72 مليون جنيه استرليني .وساعدهم في ذلك انتقال لاعب خط الوسط، فيليب كوتينو، إلى برشلونة في يناير 2018 بصفقة بلغت 72 مليون جنيه.وكان فريق ليستر سيتي هو المتصدر ماليا في الفترة من 2016 إلى 2017 حيث حقق أرباحا صافية، بقيمة 80 مليون جنيه استرليني (92 مليون جنيه استرليني قبل خصم الضرائب) وذلك بعد أن وصلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2017.ويتصدر فريق ليفربول جدول الدوري الإنجليزي الممتاز معظم فترات هذا الموسم، إذ يتنافس مع حامل اللقب مانشستر سيتي على لقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 29 عاما ، وقد انعكس هذا النجاح أيضًا على أدائه في الملعب.وزادت إيرادات وسائل الإعلام بمقدار 66 مليون جنيه إسترليني إلى 220 مليون جنيه إسترليني، كما ارتفعت الإيرادات التجارية بمقدار 17 مليون جنيه إسترليني إلى 154 مليون جنيه إسترليني ، وإيرادات المباريات من 7 مليون إلى 81 مليون جنيه إسترليني.وستقفز ايرادات ليفربول ليستحوذ على المركز الثالث بدلا من فريق أرسنال في الدوري الممتاز، خلف مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.وبلغ إجمالي ما جناه نادي ليفربول من عملية انتقال اللاعبين 137 مليون جنيه استرليني.ويقول ليفربول إن "كل هذا قد أعيد استثماره مرة أخرى في الفريق، حيث أنفق أكثر من 190 مليون جنيه استرليني لشراء لاعبين جدد .

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في نادي ليفربول، أندي هيوز، إن "ما شهدناه هو تحسن ثابت ومستمر في المركز المالي للنادي خلال السنوات الأخيرة".



"وأضاف: "مكننا هذا النمو وزيادة الإيرادات من إعادة الاستثمار بشكل كبير في كل من الفريق والبنية التحتية.وقال أيضا: إن "النتائج المالية تتقلب اعتمادا على تكاليف تداول اللاعبين وتوقيت المدفوعات، ولكن ما هو واضح في هذه النتائج الأخيرة هو زيادة تقوية موقفنا المالي وزيادة أرباحنا التي يتم استثمارها في التشكيلة والبنية التحتية.ويقول النادي إن "منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به حققت معدل نمو بنسبة 14 في المئه ، حيث زاد إجمالي عدد المتابعين إلى أكثر من 60 مليون متابع عبر القنوات الرقمية.



و حصلوا على أعلى أرقام مشاهدة على الاطلاق من بين أندية الدوري الانجليزي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول: 106 ملايين جنيه استرليني أرباح النادي الانجليزي هذا العام) نشر أولاً على موقع (بي بي سي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول: 106 ملايين جنيه استرليني أرباح النادي الانجليزي هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي بي سي).