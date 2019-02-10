2019/02/10 | 06:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلى من "الشباب" المتطرفة في غارة أميركية جنوبي الصومال أكد بيان للقيادة الأميركية في أفريقيا إنها قتلت 8 من متطرفي جماعة الشباب في غارة جوية على جنوبي الصومال.وذكر البيان أن غارة وقعت قرب كوبن، بالقرب من مدينة كيسمايو الساحلية.وتقول الولايات المتحدة إن كوبن كانت تستخدم لإطلاق هجمات ضد القوات الصومالية.وذكر بيان القيادة الأميركية في أفريقيا أنه لم يقتل أي مدنيين جراء الغارة.وشن الجيش الأميركي ما لا يقل عن 12 غارة خلال العام الجاري في الصومال ضد جماعة الشباب المرتبطة بالقاعدة.وتعتبر الشباب أكثر الجماعات المتطرفة دموية في أفريقيا.وصعدت واشنطن بشكل كبير غاراتها الجوية ضد الشباب منذ تولى الرئيس دونالد ترامب مهام منصبه.ويقول خبراء إن إلحاق الهزيمة بالمتطرفين يتطلب أكثر من الغارات الجوية، خاصة أنهم مستمرون في شن هجمات دامية في الصومال وفي الجارة كينيا.

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