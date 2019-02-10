ظريف في بيروت لتحدّي الضغوط على حزب الله

2019/02/10 | 07:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بيروت المقررة الأحد كرد مباشر على دعوة مجلس الأمن الدولي إلى

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