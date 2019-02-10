تناقضات تركية حول التنسيق بشأن الشمال السوري

2019/02/10 | 07:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُبرز تناقض تصريحات أنقرة أنها تعيش مأزقا مع اقتراب انهيار متوقع لآمالها بشأن السيطرة على منبج، مما يضيّع فرصها في إخلاء المنطقة

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