تصعيد العنف في الساحل الأفريقي يعكس زيادة قدرات الجهاديين

2019/02/10 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين – قال تقرير لمؤتمر أمني دولي إن تصعيدا في الهجمات العنيفة المرتبطة بالجماعات الإسلامية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا يعكس القدرات

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