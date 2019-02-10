القاهرة ترتّب أوراقها بحثا عن مكان في أفريقيا الجديدة

2019/02/10 | 07:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد مصر لاستلام الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي وسط آمال قوية بأن هذه الرئاسة ستعيد القاهرة إلى مجالها الحيوي التقليدي الذي نجحت بواسطته

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